В Севастополе обнаружили немецкую авиабомбу

В Севастополе около 10 утра 11 июля в районе села Поворотное обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Сотрудники специализированного отряда чрезвычайного ведомства идентифицировали его как немецкую авиационную бомбу SC-50. Опасная территория оцеплена.
«Установлено, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. Находка будет транспортирована на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве города.
Для выработки комплекса мер обеспечения безопасности населения и инфраструктуры, а также координации действий привлекаемых ведомств и служб запланировано заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя.
Организована работа оперативного штаба, к месту направлена оперативная группа Главного управления.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю