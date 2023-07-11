В Севастополе обнаружили немецкую авиабомбу

В Севастополе около 10 утра 11 июля в районе села Поворотное обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники специализированного отряда чрезвычайного ведомства идентифицировали его как немецкую авиационную бомбу SC-50. Опасная территория оцеплена.

«Установлено, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. Находка будет транспортирована на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва», — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве города.

Для выработки комплекса мер обеспечения безопасности населения и инфраструктуры, а также координации действий привлекаемых ведомств и служб запланировано заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя.

Организована работа оперативного штаба, к месту направлена оперативная группа Главного управления.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю