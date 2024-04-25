США тайно передели Украине 100 ракет большой дальности

Американское издание The New-York Times сообщило, что на прошлой неделе США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS большой дальности, которые ВСУ применило для удара по аэродрому в Джанкое.

Решение о передаче ракет с дальностью поражения в 300 км тайно одобрил президент США Байден. Более того американцы включили эти ракеты и в пакет помощи на 61 млрд долларов, который был одобрен недавно.

Тем не менее, американские военные чиновники предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик, и ракеты использовались для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове.

Напомним, в начале марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях текст разговора высокопоставленных офицеров Люфтваффе об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.