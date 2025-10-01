Скончался Максим Сердюк (Мишин)

Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни умер бывший глава Ленинского района, активист «Народного фронта», руководитель региональной общественной организации «Дорожный контроль — Севастополь», один из самых известных общественников нашего города.

В 2014 году он был в первых рядах участников Русской весны: руководил общественным движением «Автоканал Севастополя», которое круглосуточно патрулировало улицы города, помогало блокпостам. В 2020 году вошёл в руководящий состав штаба «Мы вместе — Севастополь», помогавший жителям города в пандемию.

Многие севастопольцы участвовали в акциях, которые он проводил больше десяти лет: например, в акции «Подвезу ветерана» — каждый год, в День Победы.

Редакция «Севкор» выражает слова соболезнования родным и близким Максима Анатольевича.

Напомним, ранее сообщалось, что сын севастопольского общественника Максима Сердюка погиб в зоне СВО.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова