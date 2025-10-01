Севастопольские ветераны принимают поздравления от главы городского отделения ЛДПР

Сегодня отмечается Международный день пожилых людей

Координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул, что этот день — повод ещё раз сказать уважаемым жителям города спасибо за труд, мудрость и тепло души.

«В нашем родном городе преемственность поколений особенно уважаема, ведь за каждым из вас стоит своя героическая, порой непростая, но всегда поучительная история. Вы как никто знаете цену истинным ценностям: труду, дружбе, чести, долгу и любви к Отечеству. Мы горды тем, что можем встречаться с вами, общаться, проводить совместные мероприятия», — отметил Журавлев.

Также партийный лидер акцентировал внимание, что встречи молодежи и ветеранов особо ценны тем, что объединяют, делают диалог живым и искренним, а молодому поколению дают возможность учиться жизненной мудрости у старшего поколения.

Ольга Сурикова