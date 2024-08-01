Экс-глава Ленинского муниципалитета Максим Сердюк (Мишин) сообщил о своей борьбе с раком желудка 4-й степени

Бывший глава Ленинского муниципалитета Севастополя Максим Сердюк (Мишина) рассказал, что у него диагностировали рак желудка 4-й стадии.

«Долгое время врачи не могли определить точную причину моих недомоганий, и теперь я прохожу химиотерапию, получая необходимое лечение. К сожалению, помимо основных медицинских расходов, у меня возникли значительные сопутствующие затраты: питание, лекарства, проездные билеты в клинику, проживание… Эти расходы становятся непосильной нагрузкой для меня», — написал он на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Редакция «Севкор» желает Максиму выздоровления, сил, терпения ему и его близким.

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Ольга Сурикова