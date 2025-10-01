В Севастополе готовы судить убийцу джазовой певицы Натальи Немеляйнен

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве Натальи Немеляйнен и покушении на убийство ее сожителя.

Следком установил, что вечером 12 февраля нетрезвый мужчина в ходе конфликта с семейной парой, проживавшей рядом с ним в СНТ «Муссон» на Фиоленте, нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 37-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, а мужчину успели спасти прибывшие по вызову медики.

Тогда же стало известно, что погибшей оказалась солистка проекта NEMA, джазовая певица Наталья Немеляйнен.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова