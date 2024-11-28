Сын севастопольского общественника Максима Сердюка погиб в зоне СВО

Максим Сердюк (Мишин) — председатель СРОО «Дорожный контроль — Севастополь» и бывший глава Ленинского района сообщил накануне о смерти своего сына Валерия Сердюка.

Он был бойцом морской пехоты.

«Сегодня вся страна чествует морских пехотинцев, а я в этот день получил «извещение» о смерти моего героя, моего бойца морской пехоты — Сердюка Валерия Максимовича, рядового, трагически погибшего в бою под Запорожьем», — написал Максим Сердюк.

Отец рассказал, что последний раз общался с сыном 16 ноября — накануне его гибели.

Максим попросил всех, кто знал его сына, написать ему в личных сообщениях каким для них был Валерий Сердюк.

Он поблагодарил горожан за соболезнования и поддержку.

Фото со страницы Максима Сердюка

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