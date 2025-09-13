Школьникам не хватает времени на секции и хобби из-за учебной перегрузки

Учеба, дорога до школы и назад, а также выполнение домашних заданий занимают у учеников около 12 часов в день. При таком расписании остается меньше времени на спорт, хобби и общение с семьей.

Чрезмерная нагрузка вредит здоровью и развитию детей, приводя к формальному выполнению домашних заданий. Минимальные рекомендации Минпросвещения о 3,5 часах в день домашней работы.

В Госдуме вернутся к вопросу перегрузки школьников и рассмотрят учебное расписание и объем домашней работы для сохранения баланса между учебой и отдыхом.

