Итоги голосования

Политика
15-09-2025

По результатам обработки 100 процентов протоколов Севастопольская городская избирательная комиссия озвучила предварительные итоги голосования на выборах губернатора Севастополя:

Развожаев М.В. 81.72% (194 976 голосов)

Журавлёв И.Г. 5.75% (13 719 голосов)

Кушнир Г.Г. 3.91% (9 327 голосов)

Салина И.В. 3.54% (8 450 голосов)

Круглов С.А. 3.29% (7 848 голосов)

Явка на выборах губернатора Севастополя составила 66,96%. Проголосовало 239 598 избирателей.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 