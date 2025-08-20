Шаги навстречу

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв принял участие в совещании, которое провёл председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин.

Эта встреча состоялась в ходе поездки на Донбасс группы севастопольских волонтёров. Напомним, что при поддержке благотворительного фонда «Путь к Победе» в Донецк было доставлено 40 тонн бутилированной питьевой воды – регион сейчас испытывает серьёзные проблемы с водоснабжением.

На встрече обсуждались вопросы развития горизонтальных связей между регионами России и Донбассом, гуманитарного сотрудничества и поддержки двухсторонних отношений между нашими регионами. Илья Журавлёв отметил, что такие шаги — это своевременная конкретная помощь и укрепление единства нашего народа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города