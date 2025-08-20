Севастопольцы проверят экологию Китая

Севастопольский госуниверситет внедрит систему экологического мониторинга в провинции Шаньдун

Севастопольский государственный университет заключил международное соглашение с индустриальным партнером из КНР, в рамках которого стороны будут вместе реализовывать проект по внедрению систем по мониторингу экологических систем и управления экологическими рисками.

«Работы запланированы на период 2025-2027 годов, их стоимость оценивается в 1-3 миллиона юаней, в зависимости от согласованного спектра технологических решений», — рассказал директор Института перспективных исследований СевГУ, проректор по научной деятельности Максим Евстигнеев.

Он уточнил, что для китайских партнеров наиболее интересным компонентом разработок университета оказались технические средства мониторинга экологического состояния приморской территории и модели их применения для оценки экологических рисков.

Андрей Крымский

