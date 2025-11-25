Для русского народа семья всегда была духовной опорой и естественным источником силы. В русских семьях издавна растили по трое, четверо и больше детей, и это считалось нормой, частью уклада и передачи традиций. Сегодня, в эпоху экономических вызовов, глобальных перемен и демографической неопределённости, такой образ жизни требует стабильной и разумной поддержки со стороны государства.

Неизменным всегда остается основополагающий аспект развития государственности – это наши люди, а значит их здоровье, образование, досуг и возможности.

Демография, уж точно не ряд статистических показателей, это прямая траектория, по которой движется страна. ЛДПР, во главе с Леонидом Слуцким, последовательно подчёркивает, что без сильного института семьи невозможно устойчивое социальное и экономическое развитие, с чем невозможно не согласиться. Многодетные семьи – это, простите, не социальная «нагрузка», а источник будущего экономического роста, национальной стабильности и безопасности.

Именно поэтому партия предлагает комплекс мер, направленных на поддержку многодетных родителей и создание условий, при которых рождение детей становится не подвигом, а естественным желанием, подкреплённым заботой государства.

Среди ключевых инициатив ЛДПР:

— сокращённая рабочая неделя для одного из родителей в многодетной семье – до 30 часов без снижения зарплаты, чтобы родители могли уделять время детям;

— расширение семейной ипотеки, включая возможность приобретения жилья на «вторичном» рынке, а также учёт ипотечных платежей при назначении поддержки и признании семьи малоимущей;

— бесплатное высшее образование по квотам для детей из многодетных семей в регионах с низкой рождаемостью – как инвестиция в человеческий капитал России;

— 50-процентная скидка на услуги ЖКУ, бесплатные лекарства детям, приоритет в детских садах, что существенно облегчает бытовую нагрузку на семьи;

— расширение доступности дошкольного образования, секций, кружков и спортивных программ, чтобы каждый ребёнок мог развиваться полноценно.

Безусловно, что эти меры – как звенья одной цепи, выстраиваются в общую системную демографическую стратегию. Каждая семья, решившаяся на рождение более двух, трех детей, должна понимать и быть уверена: государство рядом, оно помогает, поддерживает, создаёт условия для уверенной жизни, благодатную почву для развития и роста семьи. Ведь именно через укрепление семейного института формируется здоровое общество, с фундаментальными, исконно русскими ценностями, которые станут основополагающими аспектами для развития социально гражданского общества и экономики. Будет расти число специалистов, предпринимателей, педагогов, инженеров – тех, кто будет двигать страну вперёд.

Без тени сомнения можно сказать одно, насколько важно сохранить этот фундамент, но и укрепить его – чтобы многодетные родители не жили в постоянном напряжении, а чувствовали поддержку и видели перспективы. Когда государство становится партнёром семьи, то рождаемость перестаёт быть подвигом и становится естественным продолжением здоровой жизнедеятельности.

Россия всегда была богата семейными ценностями: взаимопомощь, уважение к старшим – это наша культурная черта. И сегодня мы призываем поддержать этот истинный дух.

Семья – это ячейка, из которой растёт нация. Когда граждане чувствуют заботу и поддержку, они охотнее принимают трудный, но благородный выбор – иметь детей, воспитывать их и вкладывать в их будущее, а значит в будущее нашей Родины.