Севастопольцы с самого утра несут помощь людям, чьи квартиры пострадали во время взрыва на Корчагина

35 человек за первые два часа работы пункта на ПОРе принесли гуманитарную помощь для пострадавших жителей домов на Корчагина

Неравнодушные севастопольцы с самого утра несут одеяла, пледы, подушки, тапочки, средства личной гигиены для пострадавших от ночного взрыва.

🚪Пункт приема помощи работает по адресу ПОР, 44 (остановка Юмашева) и на Б.Морской, 4

С 9 до 21

Список необходимых вещей на утро 24 марта:

— средства личной гигиены: зубные щетки, паста, мыло, шампунь, пена для бритья, бритвы;

— полотенца, домашние тапочки;

— посуда;

— пледы, одеяла, подушки.

⚡️⚡️⚡️ актуальный список скорее всего будет меняться, поэтому перед тем как везти помощь, позвоните пожалуйста по телефону и уточните информацию +7 (8692) 41-70-51

Также в первом корпусе Инженерной школы развернут пункт временного размещения. Есть продукты питания, вода, чай и кофе.

