«Красивые» номера можно будет купить на «Госуслугах»

Правительство поддержало законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги». Инициатива, одобренная президентом Владимиром Путиным, стартует с 1 июля 2026 года и принесёт бюджету до 25 млрд руб. ежегодно.

Водители смогут бронировать доступные комбинации букв и цифр за плату (тарифы установит ГИБДД). Деньги невозвратные, привязка к конкретному авто обязательна — спекуляции исключены.

Популярны зеркальные (767), ровные (111), персональные комбинации. Элитные — А111АА, С999КК — до 2,8 млн руб.

