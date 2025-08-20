Крымчанка получила 15 лет за госизмену

28-летняя жительница Джанкойского района по заданию кураторов из украинской разведки занималась сбором информации о перемещении вооружённых сил России и по своей инициативе вела съёмку железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. По данным следствия, информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов.

Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, также и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Андрей Крымский по материалам УФСБ

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города