Севастопольцы после новости о национализации «Цифровых инноваций» озадачились вопросом, как теперь платить за коммуналку

Сегодня утром стало известно, что правительство Севастополя национализировало среди прочего ООО «Цифровые инновации».

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в рамках работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз» и подлежащего национализации, установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении России недружественные действия, а также являются бенефициарами, которые находятся под контролем иностранных лиц.

В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия:

✔️ООО «Цифровые инновации»

✔️ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»

Сразу севастопольцы начали задаваться вопросом: «Сегодня пришел счет от «Цифровых инноваций». Как тогда платить и что делать?»

Горожане еще помнят, как тяжело проходил переход от ЕИРЦ к ЦИ, сколько было проволочек и задержек со счетами за коммунальные услуги.

В правительстве Севастополя разъяснили, что ООО «Цифровые инновации» передано в собственность города Севастополя. Админуправлением ООО возложены на ГУП«Севастопольгаз».

В правительстве разъяснили, что в настоящее время приступила к работе временная администрация предприятия во главе с гендиректором Александром Подтуркиным.

Подчеркивается:

Временная администрация должна обеспечить бесперебойную работу системы обслуживания севастопольцев.

Работа расчётно-кассовых центров ООО «Цифровые инновации» будет полностью возобновлена во второй половине дня.

Администрация должна сохранить обеспечения условий для работы сотрудников.

Ольга Сурикова