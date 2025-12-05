Путин: Россия не присоединяла порт в Севастополе, он и так был российским

Порт в Севастополе не нужно было присоединять, он и так был российским. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Индии.

«Нам не нужно было получать важный порт в Крыму, потому что он уже был наш. Наш военно-морской флот по договору с Украиной уже находился в этом порту в Севастополе. Это по факту», — сказал президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

Президент также заявил, что Россия действовала в ответ на политический кризис на Украине. «Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям, которые не приняли переворот в Киеве», — сказал он. В продолжение темы Путин сформулировал более общий принцип, которым, по его словам, руководствуется Москва. «Россия всегда защищает свои интересы и своих людей», — заявил он, связывая эту установку как с событиями в Крыму, так и с нынешней политикой России в целом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Кремль/Telegram