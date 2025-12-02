Севастопольцы массово задались вопросом, как сдать кровь для пострадавшей от обломков БПЛА девочки

В депздраве Севастополя сообщили о том, что в личные сообщения им пришло много вопросов: «Как сдать кровь для девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь?»

В департаменте поблагодарили неравнодушных и подчеркнули, что в настоящее время переливание девочке не требуется. Врачи делают все возможное для спасения ее жизни.

Но кровь, особенно редкие группы, нужна другим пациентам.

«В стационарах города ежедневно проходят десятки операций, где кровь критически необходима и другим пациентам», — отметили в департаменте.

Центр крови всегда ждет вас по адресу: Адм. Октябрьского, 19/2 с понедельника-пятницу с 08.00 до 12.00.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова