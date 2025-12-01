Следком будет расследовать действия ВСУ в результате которых пострадала девочка в Севастополе

Вчера вечером в парке Победы осколками от сбитой воздушной цели ВСУ ранена 15-летняя девочка. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Транспортировку пострадавшей в Севастополе при атаке БПЛА девочки признали невозможной на сегодня

Состояние пострадавшей при атаке на Севастополь 15-летней девочки стабилизировали, но оно остаётся тяжёлым. Сегодня транспортировку в Москву признали невозможной. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания.

В случае положительных изменений ее могут перевезти завтра.

Ольга Сурикова