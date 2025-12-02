Теперь без чаевых и на маркетплейсе не заберешь товар

Ozon внедрил автоматические чаевые для пунктов выдачи

При этом сервис по умолчанию запоминает первую настройку клиента и может автоматически списывать деньги при последующих визитах. Это следует из раздела справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи», опубликованной на сайте компании.

Отказаться от чаевых или поменять сумму клиент может только до получения заказа или в течение 15 минут после него. По истечении данного времени вернуть уже списанные средства, согласно описанию сервиса, нельзя.

В компании заявили, что клиент может отключить эту функцию в любой момент.

«При оформлении заказа по умолчанию будет стоять отметка в графе с суммой, которую клиент указал ранее. Если покупатель не захочет оставлять чаевые, он может выбрать графу «Без чаевых», — пояснили в маркетплейсе.

