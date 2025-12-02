Погода в Севастополе 2 декабря

02-12-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°,

днем +11…+13°.

