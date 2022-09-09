Севастопольца приговорили к 11 годам колонии за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Севастополя за участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России).

Установлено, что подсудимый принимал участие в деятельности структурного подразделения запрещенной террористической организации в Севастополе.

«В интересах указанной террористической организации Шихаметов осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, также изучал и хранил по месту своего жительства идеолого-пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», — говорится в решение суда.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4-х лет в тюрьме.

Напомним, ране уже сообщалось, что жителя Севастополя подозревают в связи с террористами из «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России организации).

Ольга Сурикова