В Севастопольской долине Кара-Коба устроили свалку стройняка на 1,5 га

В Севастополе суд удовлетворил требования межрайонной природоохранной прокуратуры о рекультивации замусоренного земельного участка сельскохозяйственного назначения в районе поселка Сахарная Головка, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ведомством установлено, что на земельном участке сельхозназначения в долине Кара-Коба в физлицом размещены отходы грунта и другого строительного мусора. Общая площадь несанкционированной свалки составила 1,5 га.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на лицо, деятельность которого привела к ухудшению качества земель, обязанности провести рекультивацию замусоренного участка.

Иск прокурора удовлетворен.

Напомним, в Севастополе недавно было обнаружено еще одно место со свалкой строительных отходов — в балке у садового товарищества «Троллейбусник-2».

Ольга Сурикова