Севастопольцы показали, как выглядит скейтплощадка в Динопарке, огороженная коммунальщиками

В Севастополе несколькими днями ранее в Динопарке доступ на скейплощадку, которая давно находится в аварийном состоянии, коммунальщики ограничили сигнальными лентами.

Читатели «Севкора» прислали в редакцию фото, как дети продолжают кататься по этой рампе, изрешеченной дырами. От сигнальных лент нет и следа.

Сам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов писал в своем Telegrame, выкладывая фото обмотанной скейтплощадке, что когда будет проводиться ремонт площадки неизвестно и финансирования на этот объект еще нет.

Ольга Сурикова