Севастополь занял второе место во всероссийском рейтинге по качеству жизни по итогам 2025 года

Мониторинг проводился Финансовым университетом при Правительстве РФ. Наш город уступил только Москве и опередив Грозный, Сочи и Санкт-Петербург.
Сильные стороны Севастополя, отмеченные в исследовании:
▫️ Топ-3 по общему индексу качества жизни.
▫️ Топ-10 городов с высокой самооценкой материального благополучия.
▫️ Топ-10 по экологической ситуации и обращению с отходами — один из самых чистых городов.
▫️ Топ-10 по низкому уровню деструктивного поведения.
▫️ Топ-10 по удовлетворённости дорожным хозяйством и транспортом.
▫️ Топ-3 по низкому уровню конфликтности в общественных отношениях.
Учёные оценивали города по 11 направлениям: от доступности жилья до работы властей и уровня образования. Учитывалась и готовность жителей переехать в поисках лучшей жизни — в Севастополе этот показатель один из самых низких, что говорит о высокой удовлетворённости городом.
