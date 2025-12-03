Севастополь занял второе место во всероссийском рейтинге по качеству жизни по итогам 2025 года

Мониторинг проводился Финансовым университетом при Правительстве РФ. Наш город уступил только Москве и опередив Грозный, Сочи и Санкт-Петербург.

Сильные стороны Севастополя, отмеченные в исследовании:

▫️ Топ-3 по общему индексу качества жизни.

▫️ Топ-10 городов с высокой самооценкой материального благополучия.

▫️ Топ-10 по экологической ситуации и обращению с отходами — один из самых чистых городов.

▫️ Топ-10 по низкому уровню деструктивного поведения.

▫️ Топ-10 по удовлетворённости дорожным хозяйством и транспортом.

▫️ Топ-3 по низкому уровню конфликтности в общественных отношениях.

Учёные оценивали города по 11 направлениям: от доступности жилья до работы властей и уровня образования. Учитывалась и готовность жителей переехать в поисках лучшей жизни — в Севастополе этот показатель один из самых низких, что говорит о высокой удовлетворённости городом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова