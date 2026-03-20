 Севастопольским школьникам будут прощать опоздание на первый урок после атак ВСУ

На последнем заседании правительства обсуждалось отношение педагогов к опозданием детей после громких ночей в городе. Было отмечено, что некоторые родители школьников жалуются на нежелание учителей вникать в ситуацию.

«Понятно, что сегодня (речь идет о 19 марта — ред.) ночью, например, многие не спали. И когда дети опаздывают на первый урок, им пишут в дневниках по поводу поведения и не пускают на уроки. Вот к таким вещам надо отнестись более человечно», — обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев к главе профильного департамента Максиму Кривоносу.

Тот, в свою очередь, пообещал донести эту информацию до педагогов.

Кроме того, допускается перенос ЕГЭ и ОГЭ на следующие сутки после бессонной ночи.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram