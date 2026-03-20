ПСБ начислит севастопольцам до 3000 бонусов за перевод пенсии в банк

ПСБ запустил в Севастополе акцию «Бонус к пенсии»* для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств.

Севастопольцам, которые переведут выплаты в ПСБ, будет начислено до 3000 приветственных бонусных баллов — до 1000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. В последствии их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 и распоряжаться по своему желанию. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать промокод «ПСБ3000» в мобильном или интернет-банке при переводе выплаты СФР, либо обратиться в контакт-центр ПСБ. При подаче заявления непосредственно в офисе банка промокод не требуется.

Оформить перевод пенсии или социальной выплаты СФР в ПСБ можно в любом отделении банка, а также дистанционно — в личном кабинете мобильного и интернет-банка. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство.

«Наше новое предложение актуально для широкого круга жителей города-героя: как гражданских и военных пенсионеров, так и граждан, получающих иные социальные выплаты. Выбирая ПСБ для решения финансовых задач, наши клиенты получают не только современные и удобные сервисы, но и привлекательный приветственный бонус, который затем можно потратить по своему усмотрению», – прокомментировал Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.

Акция действует во всех регионах России, для получения вознаграждения необходимо, чтобы первое зачисление выплаты произошло в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года.

*Акция «Бонус к пенсии»: https://www.psbank.ru/personal/pensioners Период проведения акции 2 марта по 30 ноября 2026 г. Период получения первой выплаты СФР или военной пенсии с 1 апреля по 31 августа 2026 г. Необходимо подтвердить участие в акции, сообщив промокод «ПСБ3000» оператору контакт-центра по номеру телефона 8 800 333 78 90 или использовать его в специальном поле при переводе выплаты СФР в интернет или мобильном банке. При переводе выплаты в офисе банка, промокод не требуется. За каждый месяц, в котором было зачисление выплаты, клиент получает вознаграждение: 1 000 баллов – в случае если выплата составляет от 18 000 руб.; 300 баллов – в случае если выплата составляет менее 18 000 руб. За период акции 1 клиент может получить вознаграждение не более трех раз. Вознаграждение выплачивается в месяце, следующим за месяцем зачисления СФР или военной пенсии. В случае отсутствия у клиента бонусного счета для выплаты вознаграждения – он будет открыт автоматически. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.

