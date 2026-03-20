Подорожал проезд по трассе А-289 от Краснодара до Крымского моста 

Проезд по федеральной платной трассе А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» подорожал со 2 марта.

Дорога разделена на четыре участка и в зависимости от расстояния и типа ТС водителям придётся заплатить от 415 до 2348 рублей.

Так, согласно документу, со 2 марта для легковых авто и мотоциклов весь маршрут от Краснодара до Крымского моста обойдётся в 800 рублей (раньше было 750 рублей), от Краснодара до Славянска-на-Кубани — в 415 рублей (было 391).

За машины с прицепом, высота которого более двух метров, берут 1103 рубля (раньше 1044 рубля). За грузовики и автобусы на двух осях — 1482 рубля (было 1399 рублей), а на трёх осях — в 2348 рублей (было 2217 рублей).

Напомним, проезд по скоростной трассе А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» стал платным с 22 апреля 2025 года.

