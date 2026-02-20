Севастопольский техникум вошёл в число лауреатов профориентационного конкурса «НОСТРОЙ»

На сессии Общественного совета при Минстрое России на Сибирском строительном форуме подвели итоги конкурса «Лучшие практики профориентации в стройотрасли». Победителями из 23 регионов стали 32 проекта, включая практики Севастопольского строительного техникума в номинации «День открытых дверей» и «Мастер-класс».​

«НОСТРОЙ» отметил успех Консорциума СПО в привлечении молодёжи: конкурс собрал более сотни заявок из 34 субъектов РФ после запросов от СРО и работодателей. Севастопольский архитектурно-строительный

техникум представил экскурсии и уроки, ориентированные на диджитал-поколение, что высоко оценили эксперты во главе с Еленой Париковой. Лучшие практики опубликуют в каталоге «Строительной газеты» для тиражирования.​

Проект реализуется по программе «Я – строитель будущего!» при поддержке Минстроя РФ. Конкурс продолжат в 2026–2027 гг.

