Погода в Севастополе 21 февраля

Погода
21-02-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем +10…+12°.

Температура воды +8°C.

Фото: Елена Голос

