23 февраля парковка в центре Севастополя будет бесплатной

В День защитника Отечества и День народной воли, парковка в центре Севастополя будет бесплатной.

Ранее бесплатная парковка была только по субботам и воскресеньям.

В центре города можно припарковаться бесплатно в праздничные дни:

1, 2, 7 января;

23 февраля;

8, 18 марта;

1, 9 мая;

12, 14 июня;

4 ноября.

Все остальные условия и тарифы сохраняются:

на центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов (в ночное время и по выходным парковка бесплатная);

в Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 22 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов (по ночам парковка бесплатная);

на улице Сапунгорская, 32А: 50 рублей в час (первые 45 минут — бесплатно).

