Севастопольский пенсионер выстрелил в мастера по котлам из револьвера

Полицейские задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в причинении средней тяжести вреда здоровью 31-летнему мастеру и незаконном хранении оружия.

Пенсионер нанял мастера для ремонта газового котла перед Новым годом, заплатил 20 тыс. рублей, но оборудование так не заработало. Тогда пенсионер снова обратился к мастеру с претензией об оказании некачественной услуги. Мужчина повторно приехал на дом к заказчику и, осмотрев оборудование, сообщил, что необходимы еще средства на дополнительные детали. Это разозлило хозяина дома и он потребовал вернуть все деньги. После отказа хозяин достал револьвер из шкафа и выстрелил в ногу исполнителю.

Пенсионер был задержан. По факту причинения вреда здоровью возбуждено дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Оказалось, револьвер пенсионер нашел в горах Балаклавы и хранил нелегально. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города