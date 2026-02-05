Подросток в Севастополе успел покататься на украденном мопеде

Полиция задержала 15-летнего подростка за кражу новенького мопеда стоимостью 35 тысяч рублей.

Парень заметил транспортное средство у подъезда, дождался отсутствия свидетелей, укатил мопед сначала к другу, а затем в свой гараж. Там он завел его, подключив провода, и успел покататься, прежде чем полиция изъяла технику.

После пропажи мопеда 53-летняя хозяйка сразу обратилась в полицию. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

