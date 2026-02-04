Из-за ЧП в Тамбовской области в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»

Авария произошла на станции Кочетовка-2. Там с рельсов сошли вагоны грузового состава с бензином, начался пожар. Движение пассажирских поездов временно остановлено, на месте работают пожарные и восстановительные службы.

В Крым:

🚂 №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 1.5 часа

Из Крыма:

🚂 №028 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов

🚂 №008 Севастополь – Санкт-петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 1 час

🚂 №068 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 1 час

🕒 Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53», — рассказали в «Гранд Сервис Экспресс».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова