Новое вредоносное ПО маскируется под популярные приложения

В сети появилось новое вредоносное программное обеспечение – ClayRat. Оно маскируется под популярные приложения (WhatsApp, Google Photos, TikTok, YouTube) и после активации получает доступ к данным на телефоне.

Как сообщили в МВД РФ, его распространяют через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты. Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям, системным данным. Затем начинается рассылка по всем контактам из адресной книги. Заражённый телефон превращается в точку распространения.

Чтобы обезопасить себя скачивайте приложения только из проверенных источников.

Андрей Крымский

Изображение: ИИ Алиса

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города