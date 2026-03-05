Погода в Севастополе 5 марта

Погода
05-03-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°,

днем +7…+9°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 