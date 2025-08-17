Севастополец вернулся из украинского плена

Вернувшиеся из плена крымчане и севастополец были приговорены в Украине к длительным срокам

Участник СВО по имени Евгений вернулся домой из украинского плена по итогам обмена. Об этом рассказал севастопольский омбудсмен Павел Буцай, прикрепив в подтверждении своих слов письмо уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Среди ребят, возвращающихся домой, есть наш земляк из Севастополя. Ко мне с просьбой о помощи в розыске обращалась его родная тётя. Искренне рад за Евгения и его близких!», – написал уполномоченный по правам человека в городе Севастополе.

В письме, подписанном Татьяной Москальковой, говорится, что российский военнослужащий был возвращён из плена в рамках российско-украинского обмена, состоявшегося 14 августа.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что из 84 возвращённых участников СВО – 59 крымчане, которые были приговорены на Украине к длительным срокам заключения.

