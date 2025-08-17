Большинство россиян считают людей с домашними животными более привлекательными

Об этом говорят результаты опроса, проведенного дейтинг-сервисом, пишет РБК.
При этом фото с питомцами в профиле дейтинг-приложений также приветствуются, так что выкладывайте их не только в соцсети.
Что касается других выводов:
▪️Каждый второй опрошенный уверен, что наличие питомца облегчает знакомство с новыми людьми;
▪️Женщины верят в это больше, чем мужчины (44% против 38%);
▪️Владельцы собак чаще подтверждают опыт общения через питомцев — 51% встречали новые знакомства именно так;
▪️62% респондентов признались: если в профиле есть фото с животным, интерес к человеку возрастает;
▪️Для 86% опрошенных важно, как потенциальный партнёр обращается с питомцами. А у тех, у кого уже есть любимцы, это требование звучит в пять раз чаще.
Россияне также отдельно отмечают людей, которые берут питомцев из приютов:
▪️41% считают это проявлением ответственности;
▪️37% уверены, что такие хозяева отличаются эмпатией и добротой.