Большинство россиян считают людей с домашними животными более привлекательными

Об этом говорят результаты опроса, проведенного дейтинг-сервисом, пишет РБК.

При этом фото с питомцами в профиле дейтинг-приложений также приветствуются, так что выкладывайте их не только в соцсети.

Что касается других выводов:

▪️Каждый второй опрошенный уверен, что наличие питомца облегчает знакомство с новыми людьми;

▪️Женщины верят в это больше, чем мужчины (44% против 38%);

▪️Владельцы собак чаще подтверждают опыт общения через питомцев — 51% встречали новые знакомства именно так;

▪️62% респондентов признались: если в профиле есть фото с животным, интерес к человеку возрастает;

▪️Для 86% опрошенных важно, как потенциальный партнёр обращается с питомцами. А у тех, у кого уже есть любимцы, это требование звучит в пять раз чаще.

Россияне также отдельно отмечают людей, которые берут питомцев из приютов:

▪️41% считают это проявлением ответственности;

▪️37% уверены, что такие хозяева отличаются эмпатией и добротой.

