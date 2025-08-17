Природный пожар площадью 7 га локализован в Симферопольском районе

17-08-2025

Возгорание возникло вблизи село Тёплое. Площадь составила 7 га. Существовала угроза распространения на земли лесного фонда.

В ликвидации участвуют силы и средства МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, Аэромобильная группировка Главного управления и районной администрации.

Тушение осложняла труднодоступная скалистая местность. Огнеборцы использовали ранцевые огнетушители и хлопушки.

В ночное время организовано окарауливание по кромке пожара.

Всего для ликвидации пожара было привлечено от РСЧС 125 чел., 32 единицы техники.

Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео МЧС Крыма