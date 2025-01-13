Из украинского плена вернули пятерых крымчан

Пятеро участников специальной военной операции на Украине из числа жителей Республики Крым возвращены из украинского плена в 2024 году, сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.

«По нашим данным в 2024 году пятеро военнослужащих-крымчан, родственники которых обращались к нам для оказания содействия в данном вопросе, вернулись на Родину», – сказал Штехбарт.

Он уточнил, что трое бойцов попали в плен в 2024 году. Остальные двое находились там с 2023 года. В аппарате омбудсмена продолжают работать над возвращением из плена.

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Ольга Сурикова