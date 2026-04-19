В Севастополе прошла «Библионочь‑2026»

Одной из площадок Всероссийской акции «Библионочь‑2026» стал Центр гуманитарно‑технической информации. Мероприятия были посвящены Году единства народов России.
Программа вечера включала музыкальный подарок от учеников и преподавателей музыкальных школ №5 и №7, а также виртуальное «Путешествие по регионам России» с последующей викториной «Культура и традиции народов России». Гости посмотрели документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» и побывали на выставке «Нити традиций», где познакомились с русским народным костюмом и предметами быта. Посетителям показали как ткать пояс и прясть нити. На экспозиции представлена старинная «стиральная машинка» — деревянные валики, а также лапти из бересты, которым более 100 лет. Выставку можно будет посмотреть до 4 мая.
