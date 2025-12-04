Севастополец продавал несуществующие земельные участки

Схему обнаружили сотрудники управления уголовного розыска УМВД города.
В частности, 49-летний мужчина разместил объявление в интернете, пообещал оформление участков быстро и без проволочек. Причем отрабатывал он схему на знакомых, сообщили в полиции Севастополя.
За 2024 год к нему обратились шесть человек, с которых он успел получить 4,5 млн рублей.
За эти деньги им:
– показывали красивые места в Нахимовском и Ленинском районах,
– обещали скорое оформление собственности,
– выдавали документы скачанные из интернета, аккуратно заполненные вручную и даже искусственно «состаренные».
Однако спустя год люди не увидели ни участков, ни знакомого. В профильном департаменте они узнали, что никогда таких земельных участков не было.
На «земельного мага» завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы. А у его клиентов —пока только фото красивой местности.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai