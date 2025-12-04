Севастополец продавал несуществующие земельные участки

Схему обнаружили сотрудники управления уголовного розыска УМВД города.

В частности, 49-летний мужчина разместил объявление в интернете, пообещал оформление участков быстро и без проволочек. Причем отрабатывал он схему на знакомых, сообщили в полиции Севастополя.

За 2024 год к нему обратились шесть человек, с которых он успел получить 4,5 млн рублей.

За эти деньги им:

– показывали красивые места в Нахимовском и Ленинском районах,

– обещали скорое оформление собственности,

– выдавали документы скачанные из интернета, аккуратно заполненные вручную и даже искусственно «состаренные».

Однако спустя год люди не увидели ни участков, ни знакомого. В профильном департаменте они узнали, что никогда таких земельных участков не было.

На «земельного мага» завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы. А у его клиентов —пока только фото красивой местности.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai