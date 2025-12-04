ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о тюремном сроке до 10 лет за фиктивные браки с бойцами СВО

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за мошенничество через фиктивные браки с участниками СВО ради получения выплат. Предлагается новая статья в УК РФ с наказаниями до 10 лет лишения свободы.​

Инициатива вызвана ростом случаев, когда «черные вдовы» заключают фиктивные браки для многомиллионных пособий. Депутаты предлагают штрафы до 1 млн рублей, принудительные работы или тюрьма до 10 лет за особо крупный размер или организованную группу.​

Леонид Слуцкий назвал такие действия «плевком в сторону матерей, жен и детей погибших героев» и подчеркнул необходимость защиты выплат для настоящих семей.

«Фиктивные браки подрывают доверие к государственным выплатам и оскорбляют память настоящих героев и их семей. Мы поддерживаем инициативу о введении сурового наказания, чтобы защитить права участников СВО и их родных. Такая мера станет серьёзным предупреждением для тех, кто пытается нажиться на беде других», — отмечает вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Депутаты уверены: жёсткие меры пресекут мошеннические схемы и восстановят справедливость.

