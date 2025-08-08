Журавлев: фельдшер становится главным медицинским помощником для сельских жителей

Вице-губернатор Севастополя Илья Журавлев, анализируя доступность качественной медицинской помощи, подчеркнул ее важность для жителей сёл, малых городов и отдалённых территорий. Именно земская медицина, опирающаяся на труд врачей и фельдшеров на местах, занимает особое место в системе здравоохранения и требует особого внимания и поддержки.
«Сегодня в сельской медицине происходят изменения: появляются новые форматы оказания помощи, обновляются подходы к работе, развиваются медицинские учреждения. Вместе с тем для многих жителей путь к врачу по-прежнему требует преодоления значительных расстояний. Особенно это актуально для пожилых людей, семей с детьми и пациентов с хроническими заболеваниями. Задача сделать медицинскую помощь максимально близкой и доступной — наш общий приоритет», — отметил парламентарий.
Стоит учитывать, продолжил он, что одним из ключевых направлений развития остаётся подготовка кадров. Необходимо создавать условия, чтобы молодые специалисты видели перспективу работы в сельской местности.
И в Севастополе сейчас сельская медицина показывает хорошие темпы развития: фельдшерско-акушерские пункты действуют в Орловке, Терновке, Верхнесадовом и других населённых пунктах.
«Часто именно фельдшер становится главным медицинским помощником для жителей», — акцентировал внимание Илья Журавлев, и добавил, что для закрепления специалистов необходим комплекс мер:
достойная зарплата,
жильё,
социальные гарантии,
возможности для воспитания детей,
досуга и
профессионального роста.
Развитие сельской медицины невозможно без создания комфортной среды жизни:
улучшения транспортной доступности,
развития культурной,
спортивной и
социальной инфраструктуры.
