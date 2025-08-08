Журавлев: фельдшер становится главным медицинским помощником для сельских жителей

Политика
08-08-2025

Вице-губернатор Севастополя Илья Журавлев, анализируя доступность качественной медицинской помощи, подчеркнул ее важность для жителей сёл, малых городов и отдалённых территорий. Именно земская медицина, опирающаяся на труд врачей и фельдшеров на местах, занимает особое место в системе здравоохранения и требует особого внимания и поддержки.

«Сегодня в сельской медицине происходят изменения: появляются новые форматы оказания помощи, обновляются подходы к работе, развиваются медицинские учреждения. Вместе с тем для многих жителей путь к врачу по-прежнему требует преодоления значительных расстояний. Особенно это актуально для пожилых людей, семей с детьми и пациентов с хроническими заболеваниями. Задача сделать медицинскую помощь максимально близкой и доступной — наш общий приоритет», — отметил парламентарий.

Стоит учитывать, продолжил он, что одним из ключевых направлений развития остаётся подготовка кадров. Необходимо создавать условия, чтобы молодые специалисты видели перспективу работы в сельской местности. 

И в Севастополе сейчас сельская медицина показывает хорошие темпы развития: фельдшерско-акушерские пункты действуют в Орловке, Терновке, Верхнесадовом и других населённых пунктах.

«Часто именно фельдшер становится главным медицинским помощником для жителей», — акцентировал внимание Илья Журавлев, и добавил, что для закрепления специалистов необходим комплекс мер:

достойная зарплата,

жильё,

социальные гарантии,

возможности для воспитания детей,

досуга и

профессионального роста.

Развитие сельской медицины невозможно без создания комфортной среды жизни:

улучшения транспортной доступности,

развития культурной,

спортивной и

социальной инфраструктуры. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 

 