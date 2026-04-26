Последствия массированной ночной атаки на Севастополь

Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 БПЛА.

Этой ночью погиб один человек, четверо ранены.

🔹 Погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось.

🔹 В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

🔹 По предварительной информации также пострадали 3 человека: пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. И молодой парень в районе Хрюкина. Всех транспортировали в больницу.

🔹В результате атаки ВСУ в 34 МКД в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве точечные повреждения: в ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.

🔹 Также различные повреждения от сбитых БПЛА получили 17 частных домов в разных районах города. Ещё 5 человек сообщили о повреждениях автомобилей.

🔹 Много осколков от сбитого БПЛА упали на территории Академии хореографии, повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии.

🔹 На проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах. В Загородной Балке пробита крыша на СТО.

🔹 Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка.

🔹 Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, ж/д полотно не повреждено. Временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Севастополь — Инкерман-1

❗️Об опасных находках следует сообщить по номеру 112.