Севастополец оштрафован на 20 тысяч за комментарий

Криминал
13-02-2026

Прокуратура обнаружила в июне 2022 года комментарии 21-летнего местного жителя в групповом чате Telegram.

Мужчина публиковал записи, возбуждающие ненависть и вражду к лицам определённых национальностей — это прямое нарушение ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Ленинский районный суд рассмотрел дело и назначил виновному штраф в 20 тысяч рублей.

Анна Левина