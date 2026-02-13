Минпросвещения отложило введение предмета «Духовно-нравственная культура России»

Минпросвещения России изменило сроки запуска нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Изначально курс планировали ввести для 5–7 классов с 2026/27 учебного года.

С 1 сентября 2026 года школьный предмет появится только пятых классов. В 2027/28 учебном году — у 6–7 классов.

Напомним, что с 1 сентября 2026-го в 5-х классах иностранный язык сократят с 3 до 2 часов в неделю, а с 2027-го — в 6–7 классах. Это высвободит время под предмет «Духовно-нравственная культура России» (17 часов в 5-м, по 34 в 6–7-м).

Цель курса — формирование мировоззрения на традиционных ценностях через биографии героев России. Учебники готовят МПГУ с участием РПЦ. Предмет будут вести учителя истории. ЕГЭ по нему не будет.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города