Погода в Севастополе 3 декабря

Погода
03-12-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями. 

Днем без существенных осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°,

днем +12…+14°.

Температура воды в море 14°.

Фото: Анна Корнилова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 