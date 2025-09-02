Севастополь относится к регионам с низкой доступностью ипотеки

Семейная ипотека оказалась труднодоступна почти в половине регионов России, пишут «Известия».

Это связано с дисбалансом в доходах и ценах на жилье, а также региональными ограничениями по сумме кредита. Такие выводы сделаны на основании данных Минстроя о стоимости квадратного метра жилья за второй квартал 2025 года и статистики Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год.

Согласно расчетам, в 41 регионе страны семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м.

В первую очередь это касается юга России — Севастополя, Краснодарского, Крыма, Приморского краев, а также Амурской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Тюменской областей, Чечни и т.д.

Сложности создаёт в том числе и ограничение в 6 млн рублей из-за высокой стоимостью жилья. Например, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры в 50 кв. м составляет около 9,6 млн рублей. Это вынуждает семьи долго копить на первоначальный взнос. В Москве квартира с аналогичным метражом и вовсе будет стоить 13–16 млн рублей.

