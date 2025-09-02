В Севастополе начал действовать запрет на парковку на левой стороне улицы Кучера

Ограничения остановки и стоянки планировали сделать со 2 сентября по левой стороне дороги – ближе к пересечению с улицей Ленина.

Отмечалось, что такая мера нужна, чтобы обезопасить движение, так как левая полоса всегда хаотично запаркована и это затрудняет выезд на улицу Ленина.

Но сегодня с утра «Севкор» проверил, как обстоят дела на месте предполагаемых нововведений. Весь левый ряд по-прежнему заставлен машинами, при этом не появился знак, запрещающий парковку.

